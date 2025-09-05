Театр «Красный факел» представит премьеру «Одиссеи»

Новосибирский театр «Красный факел» анонсировал премьеру спектакля «Одиссея».





Премьера состоится в ноябре. Постановку по поэме Гомера осуществит режиссер Марк Букин. Над созданием спектакля работают драматург Ксения Гашева, художники Евгений Терехов и Анастасия Терехова, а также композитор Евгения Терехина.





«Буквально в ноябре нас ждет первая премьера — спектакль „Одиссея“ под руководством Марка Букина. Тексты античной литературы на театральных сценах очень редко ставятся, особенно это произведение. Мы восполним это. Надеюсь, постановка привлечет школьников, призовет их изучить античную литературу», — сообщила директор учреждения Антонида Гореявчева.





Также в текущем сезоне зрителей ждут другие премьеры. В декабре на Большой сцене художественный руководитель театра Андрей Прикотенко представит «Дядю Ваню» Чехова, а в марте 2026 года режиссер Степан Пектеев представит камерный спектакль по сценарию к «Солярису», что положит начало новому направлению в работе «Красного факела».









Фото: Freepik