Суджанский краеведческий музей получил от Русского музея профессиональное оборудование

Русский музей оказал поддержку филиалу Курского краеведческого музея в Судже.





В учреждение передан груз из 105 новых стационарных и мобильных драйверов, передает пресс-служба учреждения. Это профессиональное оборудование, уникальность которого в том, что их спроектировали специалисты Русского музея, будет использоваться для защиты произведений изобразительного искусства, исторических документов и других ценных предметов.





Данный шаг был предпринят после того, как в марте 2025 года Краеведческий музей в городе Судже подвергся ракетному удару. Чтобы обеспечить сохранность уцелевших артефактов, в том числе памятников истории VI–VII веков, были переданы специальные сейфовые шкафы (размер 1,3 м х 1,8 м). Общее количество единиц оборудования составило 34 мобильных драйвера и 71 стационарный.





Для музейных сотрудников подготовлена видеоинструкция по сборке устройств. Эта помощь продолжает практику Русского музея по поддержке пострадавших учреждений культуры. Ранее в рамках помощи Таганрогскому художественному музею, чья коллекция шедевров Серебряного века также пострадала из-за удара ракеты, Русский музей отреставрировал 22 предмета искусства.





Фото: пресс-служба Русского музея