В Оренбурге открылся Музей истории объединения ракетной армии

В Оренбурге ракетчики создали музей истории своего объединения, приурочив его открытие к 60-летнему юбилею со дня образования, сообщает Министерство обороны России.





Как следует из сообщения, «экспозиция музея рассказывает о становлении и развитии Ракетных войск стратегического назначения, соединений и воинских частей Оренбургской ракетной армии. В число представленных экспонатов вошли предметы быта и вооружения солдат советской армии, архивные фотографии и документы времен Великой Отечественной войны».





По данным военного ведомства, существенная часть выставки посвящена развитию стратегического вооружения. Отмечается, что «макеты ракетных комплексов шахтного и мобильного базирования дают возможность посетителям проследить эволюцию развития отечественной ракетной техники».





Отдельный раздел экспозиции охватывает современный этап, включая деятельность ветеранской организации региона. Там же можно увидеть «трофейные образцы вооружения и обмундирования, переданные в музей участниками СВО».







