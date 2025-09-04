Михаил Ефремов принят в труппу «Мастерской „12“ Никиты Михалкова»

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов официально вошел в состав театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Артиста представил лично Никита Михалков на собрании труппы, посвященном началу сезона, сообщили в пресс-службе театра.





Со слов режиссера, Михаил Ефремов, освободившись, обратился к нему с просьбой о возможности продолжить творческую деятельность в театре.



«Лично я считаю, что судьба его многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить. В то же время, как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании. Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему», — приводятся слова Михалкова.





Уже в феврале 2026 года на Основной сцене театра запланирована премьера спектакля «Без свидетелей» по одноименному фильму в постановке Никиты Михалкова. В главных ролях заняты Анна Михалкова и Михаил Ефремов. Художником спектакля выступит Юрий Купер.





Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил актера к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. Позже Мосгорсуд сократил срок наказания до 7,5 лет с учетом возмещения морального вреда. 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Ефремова об УДО.





Фото: кадр видео