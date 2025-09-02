Американский певец Брэндон Ховард споет «We are champions» на «Интервидении»

Американский исполнитель Брэндон Ховард примет участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», передает ТАСС.





Артист выступит с песней We are champions, сообщили в пресс-службе проекта.





«Американский певец, продюсер и наследник великой музыкальной династии Брэндон Ховард (Б. Ховард) будет покорять Международный музыкальный конкурс „Интервидение“ композицией We are champions», — отмечается в сообщении.





Пресс-служба уточнила, что музыкант выступил автором музыки и соавтором текста этой композиции вместе с Этаном Кертисом, Джонни Кейсером и Робертом Заррилли.





Сам артист отметил, что эта работа знаменует для него начало нового творческого этапа.



«Это зажигательный гимн, созданный для стадионов, фестивалей и всемирного единения», — поделился Ховард.





По его словам, ключевая фраза песни «мы чемпионы», повторяющаяся в припеве, работает как мантра, «заряжающая силой и уверенностью».





