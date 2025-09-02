Ушел из жизни экс-директор Третьяковской галереи Валентин Родионов

В возрасте 88 лет 1 сентября скончался архитектор, экс-директор Третьяковской галереи, академик Российской академии художеств Валентин Родионов. О его кончине сообщили в Telegram-канале РАХ.





В публикации говорится: «Российская академия художеств и вся отечественная культура понесли тяжелую утрату. 1 сентября 2025 года ушел из жизни академик Российской академии художеств Валентин Алексеевич Родионов (1937-2025)».





Получив образование в МАРХИ в 1960 году, Родионов начал карьеру в проектных организациях. Его профессиональный путь был тесно связан с культурой: в 1989 году он занял пост заместителя министра культуры РСФСР по капитальному строительству, курируя, в том числе, реконструкцию зданий Третьяковской галереи.





В 1993 году он был назначен генеральным директором Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея» правительственным распоряжением. Под его руководством был отреставрирован комплекс зданий галереи, а также восстановлен домовый храм-музей — церковь Святителя Николая в Толмачах.





Как подчеркивается в сообщении РАХ, «значителен его вклад в разработку и создание постоянной экспозиции русского искусства XX века на Крымском валу. Он активно популяризировал отечественное изобразительное искусство: при его непосредственном участии ежегодно выходили многотомные каталоги полного собрания Третьяковской галереи и наиболее значительных выставок, путеводители, альбомы о художниках. Большой популярностью у зрителей российского телевидения пользовались сюжеты видеофильмов „История одного шедевра“ из коллекции музея».









Фото:Владимир Вяткин/РИА Новости