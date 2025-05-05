СТД проведет благотворительный праздничный вечер для ветеранов

В Театральном центре «На Страстном» 8 мая пройдет благотворительный вечер Союза театральных деятелей России для ветеранов Великой Отечественной войны и специальной военной операции.



Мероприятие включает концерт патриотических песен и спектакль «Не покидай меня» по пьесе Алексея Дударева. Режиссером постановки выступил Владимир Жарков.



Действие пьесы происходит в 1944 году перед началом Белорусской наступательной операции. В распоряжение старшего лейтенанта Михасева попадают четыре девушки. За короткий срок Михасеву предстоит подготовить девушек к выполнению боевого задания.



«Это удивительно светлая баллада не только о войне, но и о любви, чести и чувстве долга, о человеческих ценностях и жестокой необходимости идти на смерть во имя своей Родины», — говорится в анонсе мероприятия.