На Эльбрусе пройдет концерт в честь 80-летия Победы

На станции «Мир», расположенной на высоте 3,5 тысяч метров рядом с памятником героям обороны Приэльбрусья, 9 мая состоится праздничный концерт.





Директор департамента маркетинга Кавказ.РФ Валерий Желателев отметил, что Эльбрус, как главная вершина Европы, имеет особое значение для жителей и гостей Северного Кавказа. Именно здесь развернулись ключевые события Битвы за Кавказ, оказавшей огромное влияние на ход войны.





«Об этом на курорте рассказывает экспозиция Музея обороны Приэльбрусья — самого высокогорного музея в мире, об этом же в очередной раз напомним мы 9 мая», — отметил Желателев.





На курорте также организуют акцию «Минута молчания». В это время над горами Приэльбрусья наступит тишина, а затем все присутствующие исполнят песню «День Победы». Гости смогут поделиться историями своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, и оставить свои воспоминания на специальной доске.





Дополнительной праздничной площадкой станет ярмарка на поляне Азау. Здесь будет работать выездная музейная выставка «Память и доблесть», посвященная краху гитлеровской операции «Эдельвейс» и роли Кабардино-Балкарии в достижении Великой Победы. Для посетителей организуют полевую кухню, а для детей — тематические мастер-классы по изготовлению сувениров.









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