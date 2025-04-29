Объявлены победители Московской театральной премии «Гвоздь сезона»

На Новой сцене Театра имени Евгения Вахтангова состоялась XXIII церемония награждения победителей Московской театральной премии «Гвоздь сезона».





В конкурсе приняли участие спектакли, созданные московскими театральными коллективами за период с 1 августа 2023-го по 31 июля 2024 года.





Главный приз — «Большой Гвоздь» получил спектакль «Соборяне. Картины русской жизни», основанный на одноименном романе Николая Лескова и поставленный Полиной Агуреевой. Проект объединил усилия Московского драматического театра имени Гоголя, Русского концертного агентства и Камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.





Малыми «Гвоздями» были отмечены еще четыре спектакля: «Завтра была война» (Московский драматический театр имени А. С. Пушкина) — постановка по одноименной повести Бориса Васильева, режиссер Владимир Киммельман, премьера 7 мая 2024 года; «Комната Адлера» (Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой) — пьеса Анастасии Букреевой, режиссер Лера Суркова, премьера 28 сентября 2023 года; «Мадам Баттерфляй» (Московский музыкальный театр «Геликон-опера») — опера Джакомо Пуччини, режиссер Дмитрий Бертман, премьера 28 июня 2024 года; «Сашашишин» (Московский театр «Современник») — спектакль по роману Александры Николаенко «Убить Бобрыкина», режиссер Гарик Сукачёв, премьера 29 ноября 2023 года.





Премия «Гвоздь сезона» была учреждена в 2002 году Союзом театральных деятелей России. Ежегодно она присуждается в единственной номинации «Лучший спектакль — Гвоздь сезона», отмечая достижения всего творческого коллектива.









Фото: Союз театральных деятелей России