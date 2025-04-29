Объявлены победители Московской театральной премии «Гвоздь сезона»

29.04.2025

Объявлены победители Московской театральной премии «Гвоздь сезона»
На Новой сцене Театра имени Евгения Вахтангова состоялась XXIII церемония награждения победителей Московской театральной премии «Гвоздь сезона».

В конкурсе приняли участие спектакли, созданные московскими театральными коллективами за период с 1 августа 2023-го по 31 июля 2024 года.

Главный приз — «Большой Гвоздь» получил спектакль «Соборяне. Картины русской жизни», основанный на одноименном романе Николая Лескова и поставленный Полиной Агуреевой. Проект объединил усилия Московского драматического театра имени Гоголя, Русского концертного агентства и Камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.

Малыми «Гвоздями» были отмечены еще четыре спектакля: «Завтра была война» (Московский драматический театр имени А. С. Пушкина) — постановка по одноименной повести Бориса Васильева, режиссер Владимир Киммельман, премьера 7 мая 2024 года; «Комната Адлера» (Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой) — пьеса Анастасии Букреевой, режиссер Лера Суркова, премьера 28 сентября 2023 года; «Мадам Баттерфляй» (Московский музыкальный театр «Геликон-опера») — опера Джакомо Пуччини, режиссер Дмитрий Бертман, премьера 28 июня 2024 года; «Сашашишин» (Московский театр «Современник») — спектакль по роману Александры Николаенко «Убить Бобрыкина», режиссер Гарик Сукачёв, премьера 29 ноября 2023 года.

Премия «Гвоздь сезона» была учреждена в 2002 году Союзом театральных деятелей России. Ежегодно она присуждается в единственной номинации «Лучший спектакль — Гвоздь сезона», отмечая достижения всего творческого коллектива.


Фото: Союз театральных деятелей России