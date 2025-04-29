К 2028 году в России может появиться музей рукописей Льва Толстого

Генеральный директор Государственного музея Л. Н. Толстого и праправнук великого русского писателя Владимир Толстой сообщил о планах по созданию музея рукописей Льва Толстого к 2028 году.



По словам Толстого, в Академии художеств хранится стальная комната с рукописями Толстого.





«Для меня сейчас немножко болезненный момент, связанный с уходом из жизни Зураба Константиновича Церетели: в Академии художеств есть стальная комната, где хранятся рукописи Толстого. Сейчас нужно этот период пережить, но мы готовимся к тому, чтобы строить музей рукописей к 2028 году», — приводит ТАСС слова Толстого.





Ранее Владимир Толстой и представители Государственного музея также выражали потребность в создании специализированного хранилища для рукописей. В настоящее время более 2 миллионов рукописных листов, уникальное собрание мирового значения, хранятся в Академии художеств. Однако исследователи не имеют к ним доступа из-за невозможности оцифровки. Владимир Толстой подчеркнул, что решение этой проблемы возможно только при поддержке правительства Российской Федерации и правительства Москвы, которые должны выделить необходимые площади для хранения рукописей.









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