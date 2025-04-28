Игорь Бутман даст серию концертов на «Днях джаза в Сириусе»

С 11 по 13 мая в рамках ежегодного проекта «Дни джаза в Сириусе» пройдёт серия концертов под руководством знаменитого джазмена Игоря Бутмана.



В программе примут участие ведущие музыканты России и современные джазовые вокалистки.





Концерт Квартета Игоря Бутмана состоится 11 мая. В состав ансамбля входят российские музыканты: пианист и вокалист Олег Аккуратов, барабанщик Эдуард Зизак и контрабасист Николай Затолочный. Вечер завершится выступлением певицы Фантине, известной своими авторскими композициями. В программе прозвучат как джазовые стандарты, так и оригинальные произведения Игоря Бутмана и Фантине.





12 мая на сцену выйдет Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. Коллектив, признанный одним из лучших в мире, представит уникальный кроссовер-проект с участием Варвары Убель — звезды джазовой сцены и солистки рок-группы UBEL.





13 мая проект завершит Квартет Игоря Бутмана, который исполнит инструментальную программу, включающую авторские произведения маэстро, известные джазовые стандарты и произведения российских композиторов в оригинальных аранжировках.





Все концерты пройдут в Большом зале Университета «Сириус».





Проект «Дни джаза в Сириусе», организованный Игорем Бутманом, проводится в федеральной территории Сириус с 2018 года. Его цель — познакомить жителей и гостей Сириуса с разнообразием джазовой музыки, а также представить лучших исполнителей России и мира.









Фото предоставлено организатором