В Новой Третьяковке открылась выставка «Путь на Восток»

В Новой Третьяковке на Крымском Валу открылась выставка «Путь на Восток», посвященная творчеству советских художников, работавших в Центральной Азии.





Проект впервые столь масштабно представляет восточную часть коллекции музея.





Экспозиция включает живопись, графику, скульптуру и предметы декоративно-прикладного искусства, созданные в 1920–1940-х годах мастерами из южных республик СССР. В выставке участвуют работы из Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Востока, Исторического музея, Российского государственного архива кинофотодокументов и других собраний.





Кураторы отмечают, что в этот период в советской культуре зародилось важное направление — движение художников на Восток. С момента создания Советского государства одной из целей культурной политики стало формирование национальных художественных школ в новых союзных республиках. Для этого художников отправляли в экспедиции, открывали студии и мастерские, создавали художественные организации.





Среди экспонатов — произведения Кузьмы Петрова-Водкина и его ученика Александра Самохвалова, участвовавших в экспедициях Главмузея по изучению средневековых мавзолеев Узбекистана и создавших работы, отражающие жизнь Самарканда. Также представлены работы объединений «Мастера Нового Востока» и «Бригада Волкова», которые развивали местные традиции, проводили выставки и закладывали основы национального искусства Центральной Азии.





Особое место занимают произведения из бухарского цикла Павла Кузнецова, мастера русского символизма. Его альбом цветных литографий «Горная Бухара» представлен в уникальном варианте с авторской акварельной проработкой из собрания Третьяковской галереи.





Кроме того, на выставке можно увидеть редкие образцы агитационного искусства, такие как куклы красноармейского передвижного театра «Красный Восток», созданного в годы Гражданской войны. Мастера Николай Шалимов и Василий Хвостенко вручную вырезали и расписывали кукол, а их костюмы шила Евгения Шпилько из тканей, изъятых у последнего бухарского эмира.





Отдельный раздел посвящен творчеству московских художников, эвакуированных на Восток во время Великой Отечественной войны. Среди экспонатов — серия линогравюр Владимира Фаворского, вдохновленных узбекскими национальными мотивами, а также акварельные и живописные пейзажи Самарканда, созданные Робертом Фальком, Николаем Чернышевым и Сергеем Герасимовым.





Выставка работает до 28 сентября.





Фото: пресс-служба Минкультуры России