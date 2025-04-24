В Туле открылась выставка о подвиге советского народа «Хранить вечно»

В тульском филиале Исторического музея открылась выставка «Хранить вечно», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Экспозиция, основанная на архивных документах и свидетельствах очевидцев, рассказывает о подвиге советского народа.





Генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин подчеркнул, что открытие выставки в Туле, городе-герое, который не сдался врагу, — это особая честь и ответственность.





«Уверен, что для каждого туляка памятен вклад его родного города в общую Победу и священна память о великом поколении победителей. „Хранить вечно“ — этот гриф ставят на документах и предметах, не подлежащих уничтожению. Не подлежит забвению или ревизии и наша память о войне. Памятуя о прошлом и ради будущего, мы должны хранить ее вечно», — отметил Левыкин.





На выставке представлено более 300 экспонатов, охватывающих ключевые события войны. Среди них — документы, фотографии, произведения искусства, личные вещи героев и боевые награды. Посетители могут узнать о судьбах солдат и офицеров, которые проявили стойкость и мужество в годы испытаний.





Отдельные разделы посвящены значимым сражениям, таким как битва за Москву, Сталинградская битва и блокада Ленинграда, а также триумфу советского народа. Среди главных экспонатов — текст речи Георгия Жукова с личными пометками, произнесенной на Параде Победы 24 июня 1945 года.





Посетители также смогут узнать о выдающихся военачальниках, таких как Иван Конев, Александр Василевский, Константин Рокоссовский, Андрей Еременко и Василий Чуйков. Особое внимание уделено портретам участников войны, созданным фронтовыми художниками.





Часть экспозиции посвящена героической обороне Тулы, которая стала важным этапом Московской битвы. Проект представляет фотографии из серии «Оборона Тулы», карты Тульской области, образцы тульского оружия и документы, связанные с деятельностью конструкторов Василия Дегтярева и Федора Токарева.





Выставка будет работать до 18 августа.









Фото: пресс-служба Минкультуры России