Россия и Сербия подпишут межправительственное соглашение по совместному кинопроизводству

Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с сербским министром культуры Николаем Селаковичем и послом Сербии в России Момчило Бабичем проекты двустороннего сотрудничества.



По словам российского министра, одной из основных тем разговора стало развитие совместного российско-сербского кинопроизводства.



Ольга Любимова сообщила о завершении работы по подготовке соответствующего межправительственного соглашения.



«Никола Селакович подтвердил готовность Республики участвовать в Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии „Бриллиантовая бабочка“. Непременно ждем сербских коллег на церемонии вручения первой премии, которая состоится 5 декабря в Москве, а также на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в сентябре», — говорится в сообщении главы Минкультуры, опубликованном в Telegram.



Ольга Любимова добавила, что Минкультуры Сербии планирует представить в России выставку «Сербское средневековое наследие в опасности», посвященную сохранению духовного богатства, воплощенного в уникальных монастырях и церквях Сербии.



В Сербии также до конца года будут проведены Дни Эрмитажа.



«Кроме того, подтвердили проведение в этом году VI Российско-Сербского культурного форума, который зарекомендовал себя как ключевая площадка для обмена опытом между деятелями культуры двух стран», — рассказала министр.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova