Объявлена программа Дягилевского фестиваля – 2025

Оргкомитет Дягилевского фестиваля, художественным руководителем которого является дирижер Теодор Курентзис, объявил программу мероприятий в 2025 году.



Откроет фестиваль 13 июня концерт-посвящение Генделю. В Доме Музыки в Перми будет представлена музыкально-театральная церемония, посвященная 340-летию со дня рождения Георга Фридриха Генделя. Арии, ансамбли, оркестровые и хоровые сцены исполнят оркестр и хор musicAeterna.



В Пермском театре оперы и балета 15 июня состоится премьера оперы «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса. Режиссером постановки выступит Анна Гусева, музыкальным руководителем и дирижером — Владимир Ткаченко.



В постановке задействованы артисты театра, приглашенные солисты, артисты Балета Евгения Панфилова.



Во Дворце культуры имени Солдатова 19 июня состоится премьера «Трехгрошовой оперы». Опера Курта Вайля на либретто Бертольта Брехта прозвучит в исполнении хора и оркестра musicAeterna, приглашенных артистов. Режиссер постановки — Нина Воробьева, дирижер — Илья Гайсин.



В программу фестиваля также вошли концерты пианистки Варвары Мягковой, скрипача Ивана Наборщикова и пианиста Юрия Панова, солистов musicAeterna, мультиперкуссиониста Петра Главатских, ансамбля медных духовых инструментов под руководством трубача Павла Курдакова и других артистов. В танцевальной части программы — перформанс Софии Хилл, театра «Грань» Дениса Бокурадзе и другие проекты.





Фото: Андрей Чунтомов/пресс-служба оркестра musicAeterna