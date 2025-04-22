Ольга Любимова: культурное сотрудничество России и Омана стремительно развивается

Министр культуры Ольга Любимова приняла участие в переговорах президента России Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.



«Культурное сотрудничество России и Омана обладает огромным потенциалом и стремительно развивается. Нам удалось наладить постоянный и живой контакт с оманскими партнерами», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Глава Минкультуры напомнила, что в минувшем году было подписано соглашение о сотрудничестве между Детской публичной библиотекой Омана и Российской государственной детской библиотекой. Прошла также просветительская акция для детей «День Султаната Оман».



Ольга Любимова отметила, что второй год подряд уникальная сцена Султанского оперного театра принимает ведущие театры России.



Глава ведомства назвала флагманским направлением совместной работы музейную сферу.



«Выставку „Серебряные сокровища Омана“, проходившую в Музеях Московского Кремля, посетили порядка 35 тысяч человек. Национальный музей Султаната стал площадкой открытия нашего крупнейшего международного проекта „Русские сезоны“, который стартовал экспозицией Государственного Эрмитажа», — говорится в сообщении министра.



Ольга Любимова напомнила о ярких событиях, прошедших в рамках «Русских сезонов», а также рассказала о подготовке специального проекта «Музыкальные вечера в Национальном музее Омана».



«Ежемесячно будем направлять камерные коллективы в Маскат для концертов на площадках музея», — отметила министр.



Глава Минкультуры также выразила надежду на участие представителей Султаната в Съезде министров культуры стран ОИС, который состоится в рамках Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum», Международном Детском культурном форуме, Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova