Актриса Александра Захарова вернется в «Ленком»

Народная артистка России Александра Захарова вернется в театр «Ленком Марка Захарова».



Об этом сообщил художественный руководитель учреждения Владимир Панков, передает РИА Новости.



Отмечается, что артистка вернется в театр, в том числе в спектакль «Вишневый сад».



«Я сейчас встречаюсь подробно с каждым артистом театра, мы разговариваем, стараемся понять друг друга. Вчера я встречался с Александрой Марковной Захаровой. У нас состоялся творческий искренний разговор. Могу сообщить, что Захарова возвращается в театр „Ленком“», — приводит агентство слова худрука.



Ранее народный артист России Дмитрий Певцов сообщил, что Панков предложил ему вернуться в «Ленком», а также в постановку «Юнона и Авось» и дальнейшие спектакли.









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