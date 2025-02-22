Актриса Александра Захарова вернется в «Ленком»

22.02.2025
Народная артистка России Александра Захарова вернется в театр «Ленком Марка Захарова».
Об этом сообщил художественный руководитель учреждения Владимир Панков, передает РИА Новости.
Отмечается, что артистка вернется в театр, в том числе в спектакль «Вишневый сад».
«Я сейчас встречаюсь подробно с каждым артистом театра, мы разговариваем, стараемся понять друг друга. Вчера я встречался с Александрой Марковной Захаровой. У нас состоялся творческий искренний разговор. Могу сообщить, что Захарова возвращается в театр „Ленком“», — приводит агентство слова худрука.
Ранее народный артист России Дмитрий Певцов сообщил, что Панков предложил ему вернуться в «Ленком», а также в постановку «Юнона и Авось» и дальнейшие спектакли.
Фото: кадр видео