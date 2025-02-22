Скончался актер «Молодежки» Олег Юдин

На 63-м году жизни скончался актер Олег Юдин.



О кончине артиста сообщает КиноТеатр.ру со ссылкой на близких Юдина.



«С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 года ушел из жизни на 63-м году актер Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!» — написал Дмитрий Толмачев.



Олег Юдин родился 3 ноября 1962 года в Ленинграде, окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, Российскую академию госслужбы при Президенте России.



Юдин снялся более чем в ста фильмах. Известны сериалы с его участием «Универ. Новая общага», «След», «Склифосовский», «Молодежка».









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