Скончался актер «Молодежки» Олег Юдин

Об этом сообщил художественный руководитель учреждения Владимир Панков.
Актер умер на 63-м году жизни.
Новым собственником исторического комплекса бывшего СИЗО «Кресты» станет группа компаний «КВС».
Издание вышло к 100-летию со дня рождения скульптора.
Коллектив выступил в Омане в рамках культурного проекта «Русские сезоны».
Об этом сообщил художественный руководитель учреждения Владимир Панков.
Актер умер на 63-м году жизни.
Новым собственником исторического комплекса бывшего СИЗО «Кресты» станет группа компаний «КВС».
Издание вышло к 100-летию со дня рождения скульптора.
Коллектив выступил в Омане в рамках культурного проекта «Русские сезоны».
С 22 февраля по 2 марта гостей ждет тематическая программа на катке, концерты, мастер-классы.
Cобытие стало частью проекта «Театр в кино».
В тройку лидеров вошли картины «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Небо» Игоря Копылова и «28 панфил...
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В музее-заповеднике уточнили, что иконы спасали русских воинов в бою.
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Концерт «Позывной – Герой» состоится 23 февраля.
22.02.2025