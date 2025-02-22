Скончался актер «Молодежки» Олег Юдин

22.02.2025

Скончался актер «Молодежки» Олег Юдин
На 63-м году жизни скончался актер Олег Юдин.

О кончине артиста сообщает КиноТеатр.ру со ссылкой на близких Юдина.

«С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 года ушел из жизни на 63-м году актер Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!» — написал Дмитрий Толмачев.

Олег Юдин родился 3 ноября 1962 года в Ленинграде, окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, Российскую академию госслужбы при Президенте России.

Юдин снялся более чем в ста фильмах. Известны сериалы с его участием «Универ. Новая общага», «След», «Склифосовский», «Молодежка».


Фото: Pixabay.com