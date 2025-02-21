В ЛНР стартовал конкурс с целью поддержки сельских учреждений культуры

В ЛНР стартовал конкурс среди сельских учреждений культуры.



Целью конкурса является поддержка и развитие культурной сферы в сельских населенных пунктах ЛНР, признание заслуг работников культуры, стимулирование творческой активности на местах, передает пресс-служба республиканского минкультуры.



Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые пакеты документов будут приниматься в период с 24 февраля по 7 марта 2025 года.



Сообщается, что в минувшем году победителями конкурса стали 9 учреждений и 5 работников, которые были отмечены конкурсной комиссией.



«Конкурс способствует повышению профессионального уровня работников культуры, поощряя их к внедрению новых идей, методов работы и творческих инициатив, что содействует привлечению внимания к культурным событиям и мероприятиям, проводимым в сельских учреждениях региона, а также увеличению числа участников и зрителей», — отметила заместитель министра культуры ЛНР Яна Мирошниченко.







