IV Фестиваль Original+ объявил состав жюри

С 25 по 27 февраля на форуме CSTB.PRО.MЕDIА пройдет IV Фестиваль контента стриминговых сервисов ORIGINAL+.



В рамках фестиваля будут представлены лучшие сериалы и шоу, Программы традиционно будут оценивать два профессиональные жюри — индустриальное и жюри СМИ.





В состав индустриального жюри, возглавляемого генеральным продюсером компании «ВайТ Медиа» Юлией Сумачёвой, вошли режиссер, продюсер и сценарист Антон Маслов, основатель и генеральный продюсер студии Black Box Production Константин Маньковский, главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый и актер Максим Стоянов.





Жюри СМИ, возглавляемое руководителем российского направления медиасервиса «Кинопоиска» Ольгой Белик, также включает в себя экспертов киноиндустрии. В его составе — кинокритик издания «Правила жизни» и автор телеграм-канала «Дневник Патерсона» Вадим Богданов, кинокритик «КиноТВ» и автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов, а также журналист и заместитель главного редактора интернет-портала «ПрофиСинема» Елена Трусова.









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