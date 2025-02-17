Китайский мультфильм «Нэчжа 2» вошел в десятку самых кассовых лент мира

После успешного двухнедельного проката в Китае анимационный фильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» готовится к выходу на международные экраны. За 18 дней на родине фильм собрал более 1,5 миллиарда долларов, что сделало его вторым самым кассовым анимационным проектом в истории.





По информации аналитиков, мультфильм уступает лишь «Головоломке 2», которая заработала 1,7 миллиарда долларов. Сиквел «Нэчжа» уже обошел такие культовые фильмы, как «Мстители: Эра Альтрона», «Холодное сердце 2» и «История игрушек 3».





Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время китайский блокбастер может достичь отметки в 2 миллиарда долларов только в Китае. Если это произойдет, мультфильм войдет в престижный список кассовых лидеров, где находятся такие хиты, как «Звездные войны: Пробуждение силы», «Титаник», последние две части «Мстителей» и два фильма «Аватар».









Фото: YouTube