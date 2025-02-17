Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» вышел в лидеры проката в РФ и СНГ

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина», в котором главную роль исполнил Юра Борисов, стал лидером кинопроката в России и странах СНГ.





Картина за выходные собрала в прокате 417 миллионов рублей. Данные предоставлены порталом kinobusiness.com.





Лента представляет собой художественную интерпретацию биографии великого поэта. Это история жизни Александра Пушкина — от лицейских лет до трагической дуэли.





В главных ролях также снялись Алена Долголенко, Роман Васильев, Илья Виногорский, Аня Чиповская, Светлана Ходченкова и другие.





На втором месте рейтинга оказалась кинокартина «Манюня. День рождения Ба», которая за уик-энд собрала 143,5 миллиона рублей. Фильм рассказывает о трех подругах — Манюне, Наринэ и Каринэ, готовящихся к юбилею бабушки. Однако их планы постоянно срываются. Режиссером выступил Арман Марутян, а в фильме снялись Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян и другие.





Третье место занял фильм казахстанского режиссера Акана Сатаева «Рэкетир: Новые времена», который за выходные заработал 100 миллионов рублей. Картина продолжает историю Саяна, молодого боксера из Алма-Аты, начатую в предыдущих частях. После распада СССР он оказывается втянут в криминальный мир. В третьем фильме Саян выходит из тюрьмы, где отбывал срок за убийство заклятого врага, и сталкивается с последствиями своих действий. В фильме также появились новые персонажи и углубились сюжетные линии. Роли исполнили Саят Исембаев, Асель Сагатова, Асылхан Толепов и другие.









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