В Музее Победы открылась выставка «Афганистан», посвященная 36-й годовщине вывода советских войск из этой страны.



Фотопроект приурочен ко Дню памяти россиян, принимавших участие в боевых действиях за пределами страны, сообщила пресс-служба музея.





«15 февраля — день вывода советских войск из Афганистана. Это и памятная дата для афганцев-ветеранов, и день скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах. Эта дата символична. В ней отразились верность присяге, служебному долгу, фронтовое братство солдат и офицеров, которые отдали, защищая интересы своей страны, самое дорогое — жизнь», — рассказал генеральный директор музея Александр Школьник.





Экспозиция включает около 50 фотографий, отображающих жизнь и быт солдат, их будни на фронте, а также героические и трагические моменты. Каждый снимок — это история о людях, их судьбах и подвигах. Проект является частью цикла «Есть такая профессия — Родину защищать!», организованного Музеем Победы. Выставка будет открыта для посетителей до 15 марта 2025 года.





Фото: пресс-служба Музея Победы