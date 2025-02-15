В Петербурге открылась выставка современного искусства Урала

В петербургском Музее Фаберже открылась выставка «Открытый мир. Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона».





Проект организован фондом «Связь времен» и приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставка подчеркивает важность регионального искусства в художественном мире России, отметил основатель фонда Виктор Вексельберг.



По словам руководителя, выставка демонстрирует не только работы известных столичных мастеров, но и творчество региональных художников, включая уральских мастеров.



«Победа в Великой Отечественной войне ковалась в том числе на Урале. И те лица, люди, краски, чувства, которые передает эта выставка, вселяют огромное чувство уверенности в то, что наше дело правое, и мы обязательно победим», — сказал Вексельберг.





Проект охватывает около 20 регионов России и включает 120 произведений уральских художников второй половины XX — начала XXI веков. На выставке представлены различные жанры искусства, такие как живопись, графика, скульптура и камнерезные изделия.





Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что выставка позволяет увидеть уральский характер через работы местных мастеров. Глава региона рассказал, что в экспозиции представлены произведения таких известных художников, как Миша Брусиловский, Виталий Волович, Владимир Зуев и Эрнст Неизвестный.





Фото: Pixabay.com