В Калининградской области кинопроизводители получат 28 млн рублей в качестве рибейтов

Власти Калининградской области объявили о выделении 28 миллионов рублей на компенсацию затрат кинопроизводителей, которые планируют съемки в регионе в 2025 году. Информацию о своих проектах уже предоставили шесть кинокомпаний, сообщили ТАСС в пресс-службе «Фестивальной дирекции».





Представители пресс-службы отметили , что сумма рибейтов может изменяться в зависимости от поступающих заявок, как это происходило в период с 2017 по 2019 годы и в 2021 году. Все фильмы, которые планируют снимать, предполагают масштабные натурные съемки в различных локациях Калининградской области. Проекты будут участвовать в конкурсах на получение рибейтов в 2025 году. Первые съемки уже стартовали в конце января, а остальные запланированы с февраля по август.





В 2024 году сумма рибейтов для кинопроизводителей в Калининградской области составила более 33 миллионов рублей. Эти средства были распределены между несколькими проектами, включая «По законам военного времени — 7» от «СМ студия» и Первого канала, «Оффлайн-2» от BBG Production и онлайн-кинотеатра Okko, «Нахимовцы-2: Янтарный берег» от «Студии Кинопроба» и «Профмувионлайн», а также «Расширяя горизонты» от Продюсерского центра А-Нова.





Министр культуры и туризма региона Андрей Ермак подчеркнул, что власти могут корректировать общую сумму рибейтов, учитывая требования федеральных и региональных законов. Он добавил, что кинокомпании, работающие на территории области, предоставляют возможность прохождения практики для местных специалистов и студентов вузов.





Ермак также сообщил, что в этом году изменятся правила участия практикантов на съемочных площадках. Теперь кинокомпании обязаны проводить как практические занятия, так и теоретические лекции для студентов.









Фото: Pixabay.com