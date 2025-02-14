Группа «Ленинград» вернется на сцену России с концертами в четырех городах

После двухлетнего перерыва группа «Ленинград» анонсировала свои выступления в Сочи, Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске. Музыканты представят новый альбом, который вышел в ноябре 2024 года. Информацию о предстоящих концертах подтвердили ТАСС в пресс-службе коллектива.





Представители группы отметили , что последний концерт в России состоялся в сентябре 2022 года на стадионе «Лужники». Важно подчеркнуть, что все запланированные мероприятия будут сольными, без участия приглашенных артистов.





Концерты «Ленинграда» стартуют 8 марта в Сочи на площадке Red Arena. Затем группа отправится в Новосибирск, где выступит на «Сибирь-Арене» 30 мая. Дальше коллектив посетит Дальний Восток: 6 июня музыканты выступят на «Фетисов Арене» во Владивостоке, а 8 июня – на «Ерофей Арене» в Хабаровске.









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