Российский музыкальный союз запускает II конкурс «Вся страна»

В 2025 году Российский музыкальный союз (РМС) проведет Второй Всероссийский конкурс этнической музыки «Вся страна». Проект получит поддержку от Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).





РМС стал одним из победителей грантового конкурса ПФКИ, что открыло возможность собрать исполнителей этнической музыки из всех восьми федеральных округов и новых территорий России на одной площадке.





Конкурс «Вся страна» нацелен на укрепление межнационального согласия и дружбы народов. Он ставит перед собой задачи сохранения этномузыкальных традиций, развития и популяризации фольклорной музыки, а также выявления и поддержки талантливых исполнителей.





Первый конкурс прошел в 2022-2023 годах с аналогичной поддержкой ПФКИ. В нем участвовали как сольные исполнители, так и вокальные и вокально-инструментальные коллективы из различных регионов страны. Завершил проект яркий гала-концерт, который собрал более 200 000 зрителей во время онлайн-трансляции.





В этом году конкурс охватит всю Россию, чтобы привлечь максимальное количество исполнителей этнической музыки. Жюри составят известные деятели культуры. Генеральный директор РМС, композитор и художественный руководитель Академического Большого концертного оркестра им. Ю. В. Силантьева, Александр Клевицкий, отметил важность музыкального искусства в объединении народов страны и выразил уверенность в том, что предстоящий конкурс привлечет ярких исполнителей, способных вдохновить зрителей.





Прием заявок начнется 1 марта и продлится до конца июля. Осенью пройдет отбор лучших исполнителей для финала, а гала-концерт состоится в Москве в декабре. Победители получат дипломы лауреатов и денежные премии.









Фото: Предоставлено пресс-службой Российский музыкальный союз