«Царская невеста» Римского-Корсакова вернется на сцену Мариинского театра

В Мариинском театре состоятся три показа оперы «Царская невеста», передает пресс-служба учреждения.



Показы пройдут 14 и 15 февраля на Новой сцене Мариинского театра. Опера Римского-Корсакова в постановке Александра Кузина последний раз исполнялась в Мариинском в 2023 году. В главных ролях выступят три состава солистов. 14 февраля на сцену выйдут Анна Денисова, Юлия Маточкина, Владислав Сулимский, Игорь Морозов, Юрий Воробьев и Михаил Петренко. В дневном спектакле 15 февраля выступят Екатерина Савинкова, Зинаида Царенко, Владислав Куприянов, Геннадий Беззубенков и Михаил Колелешвили, а в вечернем — Айгуль Хисматуллина, Екатерина Сергеева, Павел Янковский, Андрей Зорин, Олег Сычёв и Владимир Феляуэр.





Премьера «Царской невесты» состоялась в 1899 году на сцене Мамонтовской оперы в Москве. Уже в 1901 году опера впервые прозвучала в Мариинском театре, где имела огромный успех. Впоследствии «Царская невеста» стала одной из самых популярных опер в репертуаре русских композиторов.





Современная постановка, которая сейчас идет на сцене Мариинского театра, была создана в 2018 году народным артистом России Александром Кузиным. Сценографию разработал Александр Орлов, а костюмы — Ирина Чередникова. По словам режиссера, он стремился создать не бытовую драму, а трагедию в духе Шекспира, сосредоточившись на столкновении характеров и великолепной музыке Римского-Корсакова.





Фото: Наташа Разина/пресс-служба Мариинского театра