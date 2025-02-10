Не стало актрисы нижегородского ТЮЗа Елены Новиковой

Нижегородский ТЮЗ сообщил о кончине актрисы Елены Новиковой, которой было 80 лет. Причина смерти остается неизвестной. В ближайшее время театр предоставит информацию о времени и месте прощания с артисткой.





Елена Новикова провела несколько лет в Германии, где выступала перед солдатами Западной группы войск и работала на радио. Позже она вернулась на родину, продолжив свою творческую карьеру.





В театре отметили, что актриса обладала уникальным талантом передавать зрителям глубину переживаний своих персонажей, делая их яркими и настоящими. Артистка могла воплотить на сцене любые образы, что выделяло ее многогранный талант.









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