Стали известны победители кинопремии «Гойя»-2024

10.02.2025

Стали известны победители кинопремии «Гойя»-2024
В Испании объявили победителей кинопремии «Гойя».

Впервые в истории награды сразу две картины получили звание лучшего фильма — это драма «47» Марселя Баррены и триллер «Под прикрытием» Аранчи Эчеваррии. 

Драма Педро Альмодовара «Соседняя комната» победила в номинациях «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа» (Эдуард Грау) и «Лучший оригинальный саундтрек».

Режиссер Пол Родригес и Исаки Лакуэста получили награду за фильм «Возвращение Сатурна», рассказывающий об инди-группе, которая в конце 1990-х собирается изменить музыкальную сцену Испании.

Лучшим актером стал Эдуард Фернандес («Марко»), а лучшей актрисой — Каролина Юсте («Под прикрытием»).

Мюзикл «Эмилия Перес» получил приз в номинации «Лучший европейский фильм», а драма «Я всё еще здесь» — в категории «Лучший иберо-американский фильм».

Почетную премию «Гойя» получила итало-испанская актриса Айтана Санчес-Хихон. Международную почетную премию вручили Ричарду Гиру.

Фото: кадр видео