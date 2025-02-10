Стали известны победители кинопремии «Гойя»-2024

В Испании объявили победителей кинопремии «Гойя».





Впервые в истории награды сразу две картины получили звание лучшего фильма — это драма «47» Марселя Баррены и триллер «Под прикрытием» Аранчи Эчеваррии.





Драма Педро Альмодовара «Соседняя комната» победила в номинациях «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа» (Эдуард Грау) и «Лучший оригинальный саундтрек».





Режиссер Пол Родригес и Исаки Лакуэста получили награду за фильм «Возвращение Сатурна», рассказывающий об инди-группе, которая в конце 1990-х собирается изменить музыкальную сцену Испании.





Лучшим актером стал Эдуард Фернандес («Марко»), а лучшей актрисой — Каролина Юсте («Под прикрытием»).





Мюзикл «Эмилия Перес» получил приз в номинации «Лучший европейский фильм», а драма «Я всё еще здесь» — в категории «Лучший иберо-американский фильм».





Почетную премию «Гойя» получила итало-испанская актриса Айтана Санчес-Хихон. Международную почетную премию вручили Ричарду Гиру.





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