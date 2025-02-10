Завершены съемки фильма «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном

Киностудия «Ленфильм» завершила съемки фильма «Ганди молчал по субботам».





Главную роль в картине исполнил Марк Эйдельштейн, известный по фильмам «Анора» и «Сто лет тому вперед». Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России и фонда «Кинопрайм».





Съемки проходили в живописных местах Петербурга, включая Васильевский остров, Петроградскую сторону, центральные улицы и легендарные дворы города.





Сюжет фильма рассказывает о 16-летнем Моте, чья жизнь меняется после ухода отца из семьи. В знак протеста Мот приводит в дом бездомную девушку и заявляет, что она будет жить с ним.





Режиссером проекта выступил Юрий Зайцев, для которого работа стала дебютом в полном метре. Ранее Зайцев был удостоен награды «Золотой орел» за короткометражный фильм «Материя».





В фильме также снялись такие известные актеры, как Дарья Екамасова, Виктория Толстоганова, Анастасия Красовская, Евгений Коряковский и другие.









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