Минкультуры: доля российских фильмов в кинотеатрах к концу 2025 года достигнет 80%

Министерство культуры России ожидает, что доля отечественных фильмов в кинотеатрах вырастет до 80%, передает ТАСС.





Долю российского кино в общем объеме посещаемости кинотеатров в 80% планируется достичь к концу 2025 года.





В ведомстве отметили, что регулярно проводят конкурсный отбор заявок от киноорганизаций, которые хотят получить субсидии на производство национальных игровых, документальных и анимационных фильмов, а также анимационных картин и сериалов.





Результаты очередного конкурсного отбора будут объявлены в первом полугодии 2025 года.





Ранее министр культуры Ольга Любимова сообщила, что в октябре 2024 года российские фильмы принесли в прокате 29,5 млрд рублей и привлекли 83 млн зрителей, что составляет 79% от общего объема рынка кинопроката.









Фото: пресс-служба Минкультуры России