Минкультуры: доля российских фильмов в кинотеатрах к концу 2025 года достигнет 80%

10.02.2025
Министерство культуры России ожидает, что доля отечественных фильмов в кинотеатрах вырастет до 80%, передает ТАСС.
Долю российского кино в общем объеме посещаемости кинотеатров в 80% планируется достичь к концу 2025 года.
В ведомстве отметили, что регулярно проводят конкурсный отбор заявок от киноорганизаций, которые хотят получить субсидии на производство национальных игровых, документальных и анимационных фильмов, а также анимационных картин и сериалов.
Результаты очередного конкурсного отбора будут объявлены в первом полугодии 2025 года.
Ранее министр культуры Ольга Любимова сообщила, что в октябре 2024 года российские фильмы принесли в прокате 29,5 млрд рублей и привлекли 83 млн зрителей, что составляет 79% от общего объема рынка кинопроката.
Фото: пресс-служба Минкультуры России