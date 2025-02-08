В мемориальном музее Краснодона откроется выставка о молодогвардейцах

В мемориальном музее Краснодона к 80-летию Победы откроется выставка «Живите за нас».



Проект посвящен выжившим героям подпольной организации «Молодая гвардия», из боевому и жизненному пути.



Директор музея Наталья Николаенко рассказала, что от арестов удалось уйти восьми участникам организации.



«Самым молодым был Радий Юркин. Ему тогда было всего 14 лет. Еще Валерия Борц, Михаил Шищенко, Василий Левашов, Анатолий Лопухов, Нина Иванцова, Ольга Иванцова, Георгий Арутюнянц. Практически все из них участвовали в дальнейшем в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, были награждены орденами и медалями. После окончания войны они встречались с читателями романа Александра Фадеева „Молодая гвардия“, ездили по Советскому Союзу, выступали, рассказывали о своих боевых товарищах», — приводит ТАСС слова Николаенко.



В экспозиции будут представлены фотографии, личные вещи, воспоминания о молодогвардейцах, а также информация о восстановлении Краснодона, инициативе шахтеров по сбору средств на строительство танковой колонны имени «Молодой гвардии».



Руководитель отметила, что для выставки благодаря нацпроекту «Культура» были закуплены новые витрины.