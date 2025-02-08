Юная пианистка из Кисловодска одержала победу в конкурсе в Париже

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Об успехах юной пианистки из Кисловодска сообщил глава города Евгений Моисеев.«Воспитанница Детской музыкальной школы имени С.В. Рахманинова Мария Филиппова, обучающаяся на фортепианном отделении, стала победителем Международного конкурса International Imperial Festival, который проходил в Париже», — говорится в сообщении городского главы.По словам Моисеева, участниками конкурса стали музыканты из разных стран. Конкурс ориентирован на молодое поколение музыкантов и предоставил возможность для обмена опытом, культурного взаимодействия.Ранее Маша Филиппова завоевала диплом и признание жюри международного конкурса «Искры талантов».