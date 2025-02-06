В прокат выходит фильм фигуриста Максима Шабалина «Времена года»

Режиссер Максим Шабалин, ранее завоевавший титул чемпиона мира по фигурному катанию, представляет свой новый фильм «Времена года», который скоро появится в российских кинотеатрах. Продюсер картины Федор Попов в беседе с ТАСС отметил, что автору удалось передать дух соперничества, присущий как искусству, так и спорту.





По словам Попова, Шабалин стремился создать драму о балете, затрагивающую темы любви, страсти и конфликта между призванием художника и его личными переживаниями. Он подчеркнул, что соперничество в этих сферах часто носит драматический характер, и это делает взгляд режиссера особенно интересным. Благодаря своему опыту в спорте Шабалин привносит в фильм уникальную перспективу, которой не хватает многим другим режиссерам.





Попов также отметил, что ему нравится пословица о том, что успех в одной области не гарантирует успеха в другой, но в этом случае наблюдается исключение. Он добавил, что Шабалин является выпускником Высших курсов при ВГИКе, и предложил ему интересный сценарий.





Продюсер рассказал о своем знакомстве с Шабалиным на Международном студенческом кинофестивале ВГИК, где он сам занимает руководящую должность. На фестивале он увидел короткометражный фильм «Умри, Джульетта!» и заинтересовался дальнейшими проектами режиссера. Идея снять фильм о Мариинском театре пришла к Шабалину во время прогонов спектакля. Попов подчеркнул, что Мариинский театр стал удачной локацией для съемок, придающей фильму дополнительный драйв.









Фото: YouTube