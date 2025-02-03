В Кремле отметили Международный день русского романса

В Государственном Кремлёвском дворце 1 февраля состоялся концерт «Международный день русского романса».





Мероприятие организовано при поддержке фонда «Русский мир». Праздник проводится уже двенадцатый раз и входит в цикл «Звёзды „Романсиады“ в Кремле».





Концерт представлял собой музыкально-мультимедийный спектакль, где русская романсовая классика сочеталась с шедеврами русской живописи из собраний Третьяковской галереи и Русского музея. Лучшие исполнители романса «оживили» музыкальные и живописные произведения.





На сцене выступили исполнители из России, Казахстана, Белоруссии, Болгарии, Польши, Эквадора, Китая, Южной Кореи, Узбекистана, Киргизии, Греции, Армении, Азербайджана и Северной Македонии. Концерт сопровождался выступлением Большого сводного оркестра под управлением Дмитрия Дмитриенко.





Почётными гостями мероприятия стали представители дипломатического корпуса в Москве, включая посольства Кубы, Казахстана, Венесуэлы, Белоруссии, Узбекистана, Никарагуа, Монголии, Бразилии и Эквадора.





От имени фонда «Русский мир» участников и зрителей приветствовала исполнительный директор Татьяна Шлычкова. Она отметила, что с каждым годом проект привлекает всё больше друзей и единомышленников, расширяя своё влияние на международной арене.





Автором проекта и ведущей концертной программы выступила заслуженный деятель искусств России Галина Преображенская. В 1997 году она инициировала Международный конкурс молодых исполнителей русского романса «Романсиада», который стал платформой для творческого роста тысяч талантливых артистов по всему миру.









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