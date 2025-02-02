Ушел из жизни кинорежиссер Виктор Савкин

Скончался кинорежиссер, член Союза кинематографистов России Виктор Савкин.



О кончине Савкина сообщает Союз кинематографистов России.



«31 января 2025 года на 86-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Савкина Виктора Ивановича», — говорится в сообщении объединения.



В Союзе сообщили, что Виктор Савкин работал вторым режиссером в Творческом объединении «Экран», работал над фильмами-спектаклями.



В Союзе кинематографистов выразили соболезнования родным и близким Виктора Савкина.









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