Павел Лунгин снимет фильм о Лермонтове

Сообщается, что народный артист России планирует приступить к съемкам фильма в конце 2025 года.«Процесс еще в становлении, но, надеюсь, что в конце года начну снимать художественный фильм о Лермонтове», — приводит агентство слова Лунгина.По словам кинематографиста, он пока не знает, кого из актеров хотел бы видеть в главной роли.Ранее Лунгин приступил к работе над документальной лентой об основателе группы «Звуки Му» и актере Петре Мамонове. Съемки стартовали в ноябре и будут длиться около года. Съемки пройдут в Москве, Суздале.