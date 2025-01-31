Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии «Золотой орел»

Владимир Путин направил приветственное слово участникам и гостям XXIII церемонии вручения Национальной премии в области кинематографа «Золотой орел». Президент подчеркнул престижность данной награды и талант номинантов.





В своем приветствии Путин отметил, что мероприятие собирает как опытных мастеров, так и молодых дарований. Он подчеркнул, что всех объединяет увлечение кинематографом и стремление создавать интересные и содержательные фильмы, которые соответствуют традициям как отечественного, так и мирового киноискусства. Глава государства добавил, что на церемонии соберутся режиссеры, операторы, артисты и другие представители индустрии для подведения итогов года и обмена мнениями.





Путин также акцентировал внимание на том, что награда «Золотого орла» символизирует признание и открывает новые горизонты для реализации творческих планов номинантов. Президент выразил уверенность в том, что встреча пройдет в теплой и праздничной атмосфере, оставив у участников яркие и незабываемые впечатления. Он пожелал всем удачи и благополучия.





Церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 31 января 2025 года в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Премия ежегодно присуждается Национальной академией кинематографических искусств и наук России.









Фото: Kremlin.ru