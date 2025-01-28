Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте вышли на одну сцену в Нью-Йорке

Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте выступили вместе на одной сцене в Нью-Йорке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.





По информации источников, Киркоров развлекал гостей еврейской свадьбы, исполнив песни на азербайджанском языке и иврите, а также свои знаменитые хиты, такие как «А я и не знал, что любовь может быть жестокой» и «Единственная моя». Кристина Орбакайте, покинувшая Россию на фоне специальной военной операции, также приняла участие в празднике и исполнила свою известную композицию «Я не отдам тебя никому».





На мероприятии присутствовала Алена Галушко, организатор мероприятий в поддержку Украины. Она активно сотрудничает с украинскими артистами, выступающими в США.









Фото: YouTube