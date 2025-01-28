В Москве стартовал фестиваль китайского Нового года

Во вторник на Манежной площади в Москве открыли фестиваль китайского Нового года. В церемонии приняли участие представители правительства Москвы, Министерства иностранных дел России и посольства КНР в России, сообщает ТАСС.





Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина подчеркнула , что в этом году фестиваль предложит более 400 мероприятий. Она пригласила горожан встретить Новый год по восточному календарю, отметив успешное завершение январских каникул, когда новогодние площадки привлекли миллионы посетителей. В ближайшие две недели москвичей ожидает насыщенная программа, включающая театрализованные представления, мастер-классы, лекции, кинопоказы и чайные церемонии. Центральные улицы города украсили яркие световые инсталляции.





Фестиваль открылся шествием символов уходящего и наступающего годов — дракона и змеи. Шествие стартовало у памятника Клименту Тимирязеву на Тверском бульваре и завершилось на Манежной площади, где организовали шоу барабанщиков. Сергунина также отметила, что в этом году количество площадок фестиваля увеличилось по сравнению с прошлым годом. Среди них — Манежная и Тверская площади, ВДНХ и Московский зоопарк. Тематические украшения появились на Тверском бульваре, площади у ЦУМа и в парке «Зарядье». Мероприятие поддержали рестораны и парки аттракционов города.









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