Эрмитаж представил мемориально-выставочный проект о блокадной истории музея

Государственный Эрмитаж анонсировал новый мемориально-выставочный проект, посвященный его истории в годы Великой Отечественной войны. Генеральный директор музея Михаил Пиотровский рассказал, что выставка охватит множество залов, сохранивших память о тех тяжелых временах, включая знаменитые подвалы, где находилось бомбоубежище и работали выдающиеся деятели культуры.





Пиотровский отметил, что проект представляет собой мобильную экспозицию. В Эрмитаже нет отдельных залов, посвященных военным событиям, однако музей планирует представить различные эпизоды, связанные с войной. Например, бомбоубежище станет лишь одной из частей выставки, в то время как снаряд, найденный в Гербовом зале, и изображения у висячего сада составят другие элементы гибридного проекта. Он подчеркнул важность сочетания подлинных артефактов с виртуальными элементами для создания нового рассказа о бомбоубежище.





В экспозиции, расположенной в бывшем бомбоубежище, будет регулярно обновляться информация о военных буднях музея и о людях, работавших в его подвалах в годы войны. Главным героем проекта стал Павел Губчевский, заведующий научно-просветительным отделом и комендант Эрмитажа в военное время. В апреле 1942 года он провел знаменитую «экскурсию с пустыми рамами» для курсантов, которые пришли на помощь сотрудникам музея в спасении мебели из затопленных помещений.





Авторы проекта собрали уникальные документы Губчевского, включая его удостоверение за 1943 год, повестку о мобилизации и продуктовые карточки на февраль 1942 года. Кроме того, в проект вошел фрагмент документального фильма «Эрмитаж. Хроники подвига», где Губчевский делится воспоминаниями о работе музея в годы войны и своей экскурсии.









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