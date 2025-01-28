В Москве представят спектакль на основе истории бойца СВО

В Москве пройдет премьера спектакля «Штабной писарь».



Сюжет постановки основан на реальной истории бойца специальной военной операции, сообщает департамент культуры Москвы.



Премьера состоится в «Москонцерт Холле» 8 февраля.



Главным героем спектакля станет Марк — путешественник во времени, где переплетены его мирная и фронтовая жизни. Однажды Марк оказывается во временной петле. Друг Марка Ким, последователь восточной философии, направляет Марка по пути благородства.



Создатели спектакля исследуют тему поиска любви и смысла жизни, подчеркивают важность братства и поддержки.



«Марк оказывается в разных отрезках жизни, где встречается со своими страхами, надеждами и искушениями. Он, как и все люди, ищет смысл жизни в сложных вещах, пока не оказывается „за ленточкой“ и не понимает, что главное — сама жизнь, большой подвиг рождается из маленьких поступков здесь и сейчас. Основная тема спектакля — „Ты в ответе за того, кого спас однажды“», — рассказала Мария Тихонова, автор пьесы и режиссер спектакля «Штабной писарь».



Постановка создана в рамках проекта «СВОи.. Непридуманные истории» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.









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