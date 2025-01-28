Ольга Любимова посетила выставку современного искусства в Бахрейне

Министр культуры России Ольга Любимова посетила выставку современного искусства в ходе поездки в Бахрейн.



«Экспозицию торжественно открыл заместитель председателя Королевского совета Королевской семьи Его Высочество шейх Мохаммед бин Салман бин Хамад Аль Халифа. Выставка включает произведения более 70 художников и отражает развитие изобразительного искусства в Королевстве, а также способствует культурному обмену в регионе Персидского залива», — говорится в сообщении главы Минкультуры, опубликованном в Telegram.



Ольга Любимова отметила, что предметы, представленные на выставке, показывают богатую палитру, где местные мотивы соединяются с глобальными темами.



«В нашем Историческом музее, напомню, продолжается масштабная выставка „Сокровища Бахрейна: Искусство золотого дела сквозь века“, открывшая в прошлом году Дни культуры Бахрейна в России. Ее посетило уже более 300 тыс. человек. Посмотреть на творения ювелиров Королевства можно будет до 19 февраля», — добавила Ольга Любимова.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova