Петербуржец Гарри Пенов, который пережил блокаду Ленинграда, передал картины из своей коллекции в донецкую школу №4 — кадетский корпус имени А.В. Захарченко. Об этом сообщил ТАСС с места события.





Пенов отметил , что эти картины представляют собой не просто художественные произведения, а память о его опыте жизни в блокадном Ленинграде. Он обратился в региональную приемную партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге с просьбой передать четыре картины, в том числе работы художника Дмитрия Бучкина, также жителя блокадного города.





Врио руководителя регисполкома Донецкого отделения партии Татьяна Бубнова добавила, что переданные картины изображают пейзажи, включая полевые травы и виды Санкт-Петербурга с окрестностями.





В честь 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда в учебном заведении прошла Кадетская гостиная, где ученики и педагоги обсуждали героизм жителей осажденного города, а также поднимали вопросы искажения истории и обесценивания подвига предков.









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