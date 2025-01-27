Переживший блокаду петербуржец передал картины из своей коллекции школе в Донецке

27.01.2025
Петербуржец Гарри Пенов, который пережил блокаду Ленинграда, передал картины из своей коллекции в донецкую школу №4 — кадетский корпус имени А.В. Захарченко. Об этом сообщил ТАСС с места события.
Пенов отметил
, что эти картины представляют собой не просто художественные произведения, а память о его опыте жизни в блокадном Ленинграде. Он обратился в региональную приемную партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге с просьбой передать четыре картины, в том числе работы художника Дмитрия Бучкина, также жителя блокадного города.
Врио руководителя регисполкома Донецкого отделения партии Татьяна Бубнова добавила, что переданные картины изображают пейзажи, включая полевые травы и виды Санкт-Петербурга с окрестностями.
В честь 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда в учебном заведении прошла Кадетская гостиная, где ученики и педагоги обсуждали героизм жителей осажденного города, а также поднимали вопросы искажения истории и обесценивания подвига предков.
Фото: Pixabay.com