В РГДБ прошла премьера спектакля «Будем жить!»

В Российской государственной детской библиотеке состоялась премьера литературно-музыкального спектакля «Будем жить!», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Постановка посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Организаторы сообщили, что спектакль создан по мотивам военных рассказов прабабушек и прадедушек участников петербургского детского музыкального коллектива «ХИТрюшки», а также проектов Благотворительного фонда Оксаны Федоровой.





В спектакле также приняли участие артисты театра сюжетного танца «Голубка», стипендиат фонда, обладатель Гран-при X Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой Илья Понти и победитель конкурса «Мои герои. Музыка Победы» Рафаэль Саркисян.





Фото: пресс-служба Минкультуры России







