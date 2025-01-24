Театр имени Вахтангова представит премьеру спектакля «Главная роль»

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова представит премьеру спектакля «Главная роль».



Постановка создана к юбилею актрисы Елены Мельниковой, передает пресс-служба театра.



В театре отметили, что судьба Елены Мельниковой неразрывно связана с Театром имени Вахтангова.



«К юбилею актрисы режиссер Эльдар Трамов подготовил новый спектакль — „Главная роль“ по пьесе Николая Коляды „Всеобъемлюще“, в котором Елена Мельникова сыграет вместе со своей коллегой — мастером Вахтанговской сцены, заслуженной артисткой России Еленой Ивочкиной», — сообщили в пресс-службе учреждения.



За сценографию и костюмы в спектакле отвечает Максим Обрезков. Автор музыки — Гиедрюс Пускунигис, художник по свету — Александр Матвеев.



Постановка войдет в репертуар Театра имени Вахтангова, ее показы будут проходить на сцене «Студия».









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