Театр имени Вахтангова представит премьеру спектакля «Главная роль»

Театр имени Вахтангова представит премьеру спектакля «Главная роль»

24.01.2025

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова представит премьеру спектакля «Главная роль».

Постановка создана к юбилею актрисы Елены Мельниковой, передает пресс-служба театра.

В театре отметили, что судьба Елены Мельниковой неразрывно связана с Театром имени Вахтангова.

«К юбилею актрисы режиссер Эльдар Трамов подготовил новый спектакль — „Главная роль“ по пьесе Николая Коляды „Всеобъемлюще“, в котором Елена Мельникова сыграет вместе со своей коллегой — мастером Вахтанговской сцены, заслуженной артисткой России Еленой Ивочкиной», — сообщили в пресс-службе учреждения.

За сценографию и костюмы в спектакле отвечает Максим Обрезков. Автор музыки — Гиедрюс Пускунигис, художник по свету — Александр Матвеев.

Постановка войдет в репертуар Театра имени Вахтангова, ее показы будут проходить на сцене «Студия».


Фото: Pixabay.com