Рукопись песни Виктора Цоя «Прохожий» уйдет с молотка за 1,5 млн рублей

23 января на торгах аукционного дома «Литфонд» выставят лист бумаги с текстом песни «Прохожий», написанным Виктором Цоем в 1986 году.





В описании лота уточняется, что оригинал песни в этом варианте называется «Сильная личность», а рукопись представляет собой коллекционное произведение музейного уровня. Лот включает текст песни, подпись лидера группы «Кино» и разрешение на исполнение композиции на внутриклубных концертах. Начальная цена торгов составит полтора миллиона рублей.





Песня «Прохожий» вошла в знаменитый альбом «Группа крови», выпущенный в 1988 году, однако сам Виктор Цой не был удовлетворен ею. Музыкант Алексей Вишня, который занимался сведением альбома, рассказал, что эту песню записали как шутку и считали «проходной».









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