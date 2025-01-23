Московский театр кукол впервые провел сбор коллектива после объединения с МОТК

Московский театр кукол провел первый общий сбор после объединения с Московским открытым театром кукол (МОТК), который ранее носил название Московский областной театр кукол. Событие состоялось 23 января, в День рождения режиссера и драматурга Виктора Швембергера, основателя обоих театров.





По решению департамента культуры Москвы 29 декабря 2024 года произошло объединение двух театров. Виктор Швембергер стал инициатором создания Московского театра кукол в 1930 году, а его последователь МОТК был основан тремя годами позже. Эти два театра многие годы объединяла не только профессиональная связь, но и творческое сотрудничество.





МОТК зарекомендовал себя как один из ведущих театров кукол в столице, организуя фестиваль «Театр кукол – без границ» и драматургическую лабораторию «Маленькая драма». Теперь он будет функционировать в качестве отдельного структурного подразделения в составе Московского театра кукол, а его руководителем назначили заместителя художественного руководителя театра.





Также стоит отметить, что в 2022 году Московский Детский камерный театр кукол присоединился к МТК и теперь выступает как Камерная сцена. Таким образом, в рамках МТК сейчас работают три коллектива под управлением самого старого в столице театра кукол, который в сентябре отметит свое 95-летие.





В планах театра до конца сезона значатся премьеры: в Малом зале будет представлен спектакль по рассказам Константина Паустовского, над которым трудится режиссер Валерий Баджи. В МОТК 3 мая пройдет премьера спектакля «Петька и Джек» по пьесе Константина Федорова в постановке Олега Лабозина. Теперь под управлением МТК действуют три площадки: Основная сцена, Камерная сцена и МОТК.









Фото: Анна Гребляускайте / Московский театр кукол