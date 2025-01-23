Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» за роль в «Аноре»

Российский актер Юра Борисов получил номинацию на премию «Оскар» за выдающуюся игру в роли второго плана в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера. Информация о номинациях доступна на сайте премии.





В категории «Лучшая мужская роль второго плана» Борисов будет конкурировать с Кираном Калкиным, который сыграл в «Настоящей боли», Эдвардом Нортоном, исполнившим роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный», Гаем Пирсом, принявшим участие в «Бруталисте», а также Джереми Стронгом, снявшимся в «Ученике. Восхождение Трампа».





Кроме того, актриса Мики Мэдисон, сыгравшая главную героиню в «Аноре», также номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль. В этом конкурсе ей составит компанию Дэми Мур за роль в фильме «Субстанция». Ранее Юра Борисов получил номинации на премию Гильдии киноактеров США и на «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за свою работу в «Аноре».





Объявление номинантов 97-й премии «Оскар» задерживалось дважды из-за лесных пожаров в округе Лос-Анджелес, которые унесли жизни по меньшей мере 25 человек и нанесли значительный ущерб, уничтожив более 12 тысяч строений. Церемония награждения состоится 2 марта.









Фото: YouTube